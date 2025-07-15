В Екатеринбурге число заболевших после банкета в кафе «Версаль» выросло до 21

Число заболевших выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) после банкета в кафе «Версаль» в Екатеринбурге возросло до 21 человека, сообщил Роспотребнадзор Свердловской области. По данным ведомства, у выпускников выявлена острая кишечная инфекция, при этом на данный момент сальмонеллез лабораторно подтвержден у семи человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При обследовании пищеблока кафе, которое управляется ООО «Ричмонд Рест», было выявлено несколько нарушений: в нем не соблюдались установленные производителем условия хранения продуктов, не проводился производственный контроль и прочее. Банкетный зал также не смог предоставить медкнижки и прививочные сертификаты сотрудников, а у одного из них после обследования нашли бактерию Salmonella spp. Роспотребнадзор также взял пробы продуктов для проверки.

Деятельность ООО «Ричмонд Рест» прекращена, помещение опечатано. Подготовлены материалы для направления в суд. Компании выдано предписание о проведении дезинфекции, обследовании персонала и других санитарно-противоэпидемических работ.

Напомним, в инфекционное отделение городской клинической больницы (ГКБ) №40 в Екатеринбурге с сальмонеллезом ранее госпитализировали 12 человек после отравления в кафе «Версаль». В банкетном зале отмечали окончание учебы выпускники института прокуратуры УрГЮУ. По данным Ura.ru, всего отравились 80 человек. Возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Ирина Пичурина