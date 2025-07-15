После массового отравления в кафе «Версаль» в Екатеринбурге возбудили дело

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) после массового отравления выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) в кафе «Версаль», передает управление СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В региональное управление СКР поступила информация об ухудшении состояния здоровья нескольких десятков выпускников вуза. По версии следствия, они почувствовали себя плохо после банкета в кафе. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, несколько человек были госпитализированы.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, назначает исследования и экспертизы, проверяет документацию по организации питания в банкетном зале, опрашивает пострадавших.

Напомним, в инфекционное отделение городской клинической больницы (ГКБ) №40 в Екатеринбурге с сальмонеллезом госпитализированы 12 человек после отравления в кафе «Версаль». В банкетном зале отмечали окончание учебы выпускники института прокуратуры УрГЮУ. По данным Ura.ru, всего отравились 80 человек.

Ирина Пичурина