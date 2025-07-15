В Екатеринбурге госпитализировали 12 человек после отравления в кафе «Версаль»

В инфекционное отделение городской клинической больницы (ГКБ) №40 в Екатеринбурге с сальмонеллезом госпитализированы 12 человек после отравления в кафе «Версаль», сообщили в минздраве Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Они поступили в больницу в состоянии средней тяжести. Пациенты получают необходимое лечение, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Ситуация находится на контроле заместителя губернатора - министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой.

По данным Ura.ru, в банкетном зале «Версаль» отмечали окончание учебы выпускники института прокуратуры Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). На следующий день они почувствовали себя плохо и обратились в больницы. Всего, по данным собеседника агентства, отравились 80 человек.

Ранее в термальном комплексе «Баден-Баден» произошел случайный разлив обеззараживающего средства при обслуживании оборудования в техническом помещении. После этого комплекс временно закрывали из-за отравления хлором десятков сотрудников комплекса, которые пожаловались на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. Сейчас всех их выписали из больницы.

Ирина Пичурина