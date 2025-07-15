«В фокусе внимания остаются направления в Северную и Западную Африку»

За последние три года компания FESCO запустила несколько новых морских маршрутов из порта Новороссийска в страны Азии, Турцию и ОАЭ. О том, насколько востребованы новые направления, и о перспективах контейнерных перевозок через «южные ворота России» «Ъ-Кубань-Review» рассказал директор филиала «Феско Интегрированный транспорт» (входит в Fesco) в Новороссийске Денис Негодаев.

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— В 2022 году на фоне изменения внешнеэкономической ситуации Fesco запустила сервис регулярных контейнерных перевозок из Новороссийска в Стамбул. Насколько сегодня изменился объем экспорта из Турции?

— Пик рынка перевозок из Стамбула пришелся на середину 2023 года. Тем не менее торговля между нашими странами хоть и немного снизилась, но стабильно обеспечивает достаточную грузовую базу для регулярных морских перевозок. На этом маршруте у нас успешно работает собственный контейнеровоз, который отправляется в рейсы с частотой три-четыре раза в месяц. Всего на трейде Новороссийск — Стамбул осуществляют деятельность 14 морских линий, довольно конкурентное направление.

— Что составляет основу грузопотока? Какова структура экспортных и импортных поставок на линии?

— Из России в Турцию преимущественно идет несырьевой экспорт, в обратном направлении — потребительские и промышленные товары турецкого производства. В экспорте основу грузопотока составляет бумага, продукция ЛПК, изделия из пластика, различная химия и российское оборудование. Импортный грузопоток состоит в основном из бытовой и промышленной химии, бытовой техники, картона, строительных материалов и товаров народного потребления.

— Что вы можете сказать о развитии морского контейнерного сообщения между Китаем и Новороссийском?

— Из Китая в Россию существуют четыре основные точки входа — через порты Дальнего Востока, через сухопутные погранпереходы, через порт Санкт-Петербург и через порт Новороссийск. До декабря прошлого года Fesco работала на базе собственных активов только через первые три. Однако в конце года мы запустили обновленную морскую линию FBSS, которая напрямую связала порты Китая с Новороссийском через Суэцкий канал. Наше первое судно пришло в порт Новороссийск как раз перед новогодними праздниками. Спрос на сервис оказался высоким, контейнеровозы в рамках первых рейсов отправлялись полностью загруженные. На данный момент мы выполнили уже шесть рейсов.

В этом году ключевая ставка, сокращение перевозок в сегменте готовых автомобилей сыграли основную роль в сокращении объемов из Китая и снижение ставок фрахта.

В дальнейшем контейнерный поток может восстановиться, в том числе за счет отложенного спроса. Несмотря на это, нам удается сохранять высокую загрузку судов на линии, сейчас их работает два, частота рейсов — один раз в месяц. Это прямой сервис без заходов в порты перевалки, что сокращает транзитное время и повышает надежность и предсказуемость сроков доставки.

— Планируете ли вы расширять географию сервисов через порт Новороссийск?

— Мы постоянно смотрим на новые направления и отслеживаем потребности рынка. В прошлом году запустили прямые судозаходы в порт Джебель-Али в ОАЭ, там же организовали перевалку контейнеров из других портов Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Также в конце прошлого года через ОАЭ начали выполнять контейнерные перевозки между Новороссийском и портом Момабаса в Кении. Совсем недавно в список наших сервисов добавился порт Дурбан, ЮАР.

При наличии достаточной грузовой базы выполняем дополнительные прямые cудозаходы, например, в порты Египта. Помимо этого, мы начинаем отправки из Вьетнама в Новороссийск через Индию. Довольно перспективный сервис. В Хошимине наш контейнеровоз, следующий до Санкт-Петербурга, забирает контейнеры и довозит их до индийского порта Мундра, там происходит перевалка на другое магистральное судно Fesco, которое затем доставляет контейнерные грузы в Новороссийск.

Также в фокусе внимания остаются направления в Северную и Западную Африку, другие страны Юго-Восточной Азии, если эти планы будут материализовываться, то мы, конечно же, объявим всем о новых маршрутах.

Интерес расширения географии перевозок связан не только с морскими маршрутами, одна из ключевых наших компетенций — это организация железнодорожных перевозок из Новороссийска в составе ускоренных контейнерных поездов, сейчас такие составы регулярно отправляются только в Москву и Московскую область, но мы смотрим на другие регионы России и страны СНГ.

— Каковы дальнейшие перспективы развития компании в Новороссийске?

— Контейнерные перевозки через юг России являются важной составной частью общего логистического рынка нашей страны и играют одну из ключевых ролей во внешней торговле, эта роль будет только расти. Географическая близость к новым дружественным рынкам является уникальным преимуществом порта Новороссийск.

Транспортная группа и в дальнейшем будет усиливать свое присутствие в регионе, развивать морские и сухопутные сервисы, основанные на нашей конкурентной бизнес-модели — организации сквозных интермодальных перевозок с использованием своих активов.

Кроме того, важным фактором сегодня снова становится качество сервиса. Рынок стабилизировался, и на первое место возвращаются критерии качества и надежности. Это один из основных фокусов внимания — партнерам и клиентам должно быть легко и комфортно работать в Новороссийске.

— По-вашему, инфраструктура Новороссийска нуждается в модернизации с учетом перспектив развития контейнерных перевозок? Назовите узкие места.

— Новороссийск — один из ключевых транспортных узлов России, обладающий крупнейшим торговым портом на Черном море. Рост грузооборота, особенно в сегменте контейнерных перевозок, потребует масштабной модернизации инфраструктуры. За прошлый год через порт в общей сложности было перевезено более 1 млн TEU. По прогнозам, за следующие 10 лет объемы могут увеличиться до 1,5 млн TEU в год. Все это будет оказывать серьезное давление на уже существующую транспортную инфраструктуру. Без своевременных инвестиций в портовые мощности и городскую среду наш город рискует столкнуться с заторами и потерей конкурентоспособности.

Для приема современных контейнерных судов и сокращения периодов ожидания на рейде необходимо увеличение количества причалов, которые особенно востребованы в периоды пиковых нагрузок, необходимы дополнительные площади для хранения импортных и экспортных контейнерных партий в порту.

Порт окружен городом, жилыми районами, часть грузовой базы порта формируется непосредственно в Южном федеральном округе и доставляется в порт большегрузным автотранспортом либо вывозится из порта и довозится автотранспортом в регионы. Проехать к терминалам и в сам порт можно только по городским улицам, потоки грузовых автомобилей создают неудобства и жителям, и гостям города. Необходимы современные дороги и транспортные развязки, примыкающие непосредственно к грузовым терминалам, объездная дорога позволит разгрузить город от транзитного транспорта.

Большая нагрузка ложится на железнодорожный узел, с учетом ожидаемого роста грузового и туристического потоков необходима модернизация, расширение существующих технологических возможностей станции Новороссийск, увеличение пропускной способности самой станции и подходов к ней.

Есть существующие проекты на различных стадиях их реализации, по части проектов уже ведутся реальные работы, надеемся на их скорейшее воплощение.

Беседовала Наталья Решетняк