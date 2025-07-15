Politico: Мальта может поддержать 18-й пакет санкций против России

Мальта может изменить позицию по 18-му пакету санкций против России, который она изначально не поддержала. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Представитель Мальты на встрече Комитета постоянных представителей при ЕС (Coreper) 13 июля выступил против инициативы Еврокомиссии (ЕК) снизить потолок цен на экспорт российской нефти. По данным издания, это решение было принято, потому что представитель Мальты «не смог связаться» с лидером страны, чтобы «получить одобрение» по этому вопросу. Неназванный дипломат ЕС рассчитывает, что Мальта согласится на санкции, и их согласуют к четвергу.

Инициатива ЕК предусматривает, что предельную цену на экспорт российских энергоносителей установят на уровне 15% от рыночной, рассчитанной по среднему значению за три месяца. По данным Bloomberg, потолок цен мог бы быть снижен сейчас примерно до $50 за баррель. Против принятия 18-го пакета санкций также выступает Словакия, которая хочет добиться уступок в плане ЕС по поэтапному отказу от российского газа.

Об обсуждении новых санкций — в материале «Ъ» «В евротоварищах согласья нет».