Politico: Мальта препятствует принятию 18-го пакета антироссийских санкций ЕС

Мальта выступила против ограничения потолка цен на закупку российских энергоносителей, сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата. По его данным, свои возражения Мальта представила на заседании Комитета постоянных представителей Совета ЕС (COREPER) 13 июля. Инициатива ЕС предусматривает, что предельную цену на экспорт российских энергоносителей установят на уровне 15% от рыночной, рассчитанной по среднему значению за три месяца.

О том, что Евросоюз рассматривает снижение пороговой цены на российскую нефть, которая сейчас составляет $60, на прошлой неделе сообщало Bloomberg. По его данным, потолок цен мог бы быть снижен сейчас примерно до $50 за баррель. Помимо Мальты против выступили Греция и Кипр. Все три страны неохотно поддерживали снижение порога без согласия стран G7, включая США. Принятию 18-го пакета санкций также противится Словакия. Страна намерена добиться уступок по плану ЕС об отказе от российского газа. Reuters писало, что ЕС может согласовать новый пакет санкций сегодня.

Об обсуждении ограничений — в материале «Ъ» «В евротоварищах согласья нет».