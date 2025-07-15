Часть сотрудников метро Екатеринбурга перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Некоторые сотрудники Екатеринбургского метрополитена смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю, информацию «Ъ-Урал» подтвердили в администрации Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Перевод на такой рабочий график предусмотрен только для сотрудников аппарата управления, при этом перейти на него они могут только по собственному желанию. По данным городской администрации, линейный и производственный персонал работает в прежнем режиме.

Ранее администрация Екатеринбурга представила на обсуждение обновления генплана до 2045 года, включая изменения в схеме метрополитена. Согласно новым изменениям, существующую ветку метро хотят подлить на север и на юг. Кроме того, предполагается строительство второй линии метро от ст. Янтарная до ст. Каменные палатки. В документе также обозначено возможное строительство третьей линии метрополитена от ст. Академическая до ст. Шарташская.

Ирина Пичурина