Более 70% номеров на июль и август забронировано в Геленджике

Геленджик становится одним из лидеров по уровню бронирования в летний период в Краснодарском крае. На июль и август в городе забронировали более 70% номерного фонда, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в интервью Life.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

С начала года Геленджик посетили более 900 тыс. туристов. Это на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Власти считают, что номерная загрузка продолжит расти в преддверии бархатного сезона.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что после новости о возобновлении авиасообщения с Геленджиком сервисы бронирования зафиксировали резкий всплеск интереса к курорту. Аналитики прогнозируют, что реальный прирост турпотока в 2025 году составит не более 10–15%.

Алина Зорина