В России закрыто или находится на грани закрытия более 50 угольных предприятий

Ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, заявил замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов. По его словам, сейчас закрыто или находится на грани закрытия 51 предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Исламов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Исламов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Он поднял эту тему на заседании комитета Совета федерации по экономической политике. Замминистра рассказал, что по итогам 2024 года убытки достигли 112,6 млрд руб. «В так называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы»,— сказал господин Исламов (цитата по «РИА Новости»).

За первые пять месяцев 2025 года добыча угля в РФ снизилась на 1 млн тонн в годовом выражении. Минэнерго прогнозирует убыток угольных компаний в 300–350 млрд руб. за год. Дмитрий Исламов говорил, что из-за кризиса угольной промышленности российские инвестиции в эту отрасль к концу года упадут ниже прошлогодней отметки в 248 млрд руб.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Уголь потерпит пару лет».