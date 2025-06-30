Минэнерго предупредило о падении инвестиций в угольную промышленность из-за кризиса

Из-за кризиса угольной промышленности российские инвестиции в этот сектор за 2025 год упадут ниже прошлогодней отметки в 248 млрд руб. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов. По его словам, негативная динамика в финансировании отрасли прослеживается уже не первый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Если у нас в 2023 году было 275 млрд руб. инвестиций, то в 2024 году — уже около 248 млрд руб. В этом году они упадут еще сильнее»,— сказал замминистра в интервью ТАСС.

Господин Исламов сказал, что инвестиции сократились из-за оптимизации расходов компаний и ограничения доступного финансирования. Сейчас, по его словам, в первую очередь необходимо спонсировать действующую добычу угля и проекты по безопасности промышленности.

18 марта глава Минэнерго Сергей Цивилев представил антикризисную программу угольного сектора России. В ней предусмотрены финансовая и налоговая поддержка отрасли в регионах, улучшение логистики, налаживание международного сотрудничества.

Подробнее о состоянии угольной промышленности в России — в материале «Ъ» «Затяжной углепад».