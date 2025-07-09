Уголь потерпит пару лет

Во второй половине 2025 года и 2026 году стоимость угля как на глобальном рынке, так и на российском может показать рост. Будет расти спрос на электроэнергию, в первую очередь со стороны Китая и Индии, а доля твердого топлива в энергобалансе сохранится на уровне около 30%. Кроме того, затянувшийся кризис в отрасли приведет к сокращению предложения угля на рынке, что позволит прекратить падение цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2025 году рынок угля останется под давлением из-за замедления мировой экономики и снижения спроса. Однако экстремальные погодные явления — аномальная жара, засуха или перебои в гидрогенерации — способны внести неожиданные коррективы, вызвав кратковременное оживление рынка, следует из прогнозов NEFT Research, с которыми ознакомился “Ъ”. Высокий мировой спрос на электроэнергию позволит сохранить в 2026–2027 годах долю угля в глобальном энергобалансе на стабильном уровне — в пределах 26–27%, даже несмотря на активное расширение использования ВИЭ, оптимистично прогнозируют авторы исследования.

В первой половине 2025 года спрос на уголь был низким: зима в Азии была относительно теплая, сезон дождей начался довольно рано плюс были сложности с ростом промпроизводства. «В 2026 году эти факторы уже вместе не сойдутся, что будет способствовать росту потребления угля»,— уверен эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов. Хотя и сохранится основной риск — падение темпов экономического роста, признает он, который приведет к снижению спроса на электроэнергию.

Не так оптимистичны в МЭА: по данным агентства, выработка электроэнергии из угля выросла менее чем на 1% при росте совокупной выработки из всех источников на 4%. Основной прирост пришелся на Китай и Индию. «Ситуация в этих странах будет и дальше определять мировой спрос на энергетический уголь, который действительно будет расти из-за потребления электроэнергии в регионе, где, в отличие от США и Европы, продолжают активно вводиться новые мощности,— рассказывает главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин.— Но прирост в прошлом году уже был заметно ниже показателей 2022–2023 годов. Большая часть роста потребления электроэнергии в Китае, которое выросло на 7%, было обеспечено возобновляемыми источниками. Угольная генерация в стране выросла лишь на 1,2%». При этом, добавляет он, многие развивающиеся страны, в том числе Турция, Индонезия, Вьетнам и Пакистан, пересмотрели планы по развитию угольной генерации в сторону сокращения.

Предложение энергоугля на рынке будет снижаться, уверены в NEFT Research, при текущей конъюнктуре не все производители выживут (см. “Ъ” от 20 января), а ограничение предложения будет способствовать восстановлению цен. По словам партнера NEFT Research по консалтингу Александра Котова, достаточно снижения общемировой добычи с учетом Китая и Индии на 1–2%, чтобы стабилизировать рынок. Если отталкиваться от уровня мировой торговли — то не менее 5%. На глобальном рынке снижение добычи может составить 5–7% из-за закрытия шахт в Европе и низкой рентабельности в странах-импортерах. Это вряд ли приведет к дефициту, учитывая сдержанный рост спроса, но не даст снизиться ценам, оценивает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. По прогнозам Александра Титова, российское производство энергоуглей может снизиться по итогам года на 1–2% от текущих уровней. Больше в России страдает угольный экспорт, подчеркивает эксперт. «В условиях, когда экспорт перестает компенсировать убытки от внутренних поставок, производители будут вынуждены пересматривать ценовую политику и поднимать стоимость продукции»,— полагают аналитики NEFT Research.

Однако их ценовой прогноз до 2027 года нельзя назвать однозначно оптимистичным — скорее можно говорить о прекращении падения. Так, международные котировки на энергоугли калорийностью 5500 ккал FOB Ньюкасл в третьем квартале текущего года будут находиться на уровне $69 за тонну. Ко второму кварталу 2026 года они могут вырасти до $72, но к концу 2027 года опустятся до $66 за тонну. Для углей калорийностью 6000 ккал в текущем квартале глобальные цены будут находиться в диапазоне $105–110, а к 2027 году снизятся до $96–103 за тонну.

Что касается экспортных цен на российский энергетический уголь, то в третьем квартале ожидается рост стоимости на всех направлениях: с текущих $63–68 до $67–72 за тонну в зависимости от калорийности и порта. Но продолжительный рост будет показывать только южное направление экспорта. К 2027 году стоимость тонны угля калорийностью 6000 ккал с экспортом через южные порты достигнет $75. Стоимость тонны твердого топлива в восточных и северо-западных портах в 2026–2027 годах будет колебаться в диапазоне $62–69 — примерно как сегодня.

Полина Трифонова