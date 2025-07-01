Россия в первые пять месяцев 2025 года снизила добычу угля на 1 млн тонн

Добыча угля в России за первые пять месяцев 2025 года снизилась на 1 млн тонн по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом замминистра энергетики Дмитрий Исламов рассказал в интервью ТАСС.

По словам господина Исламова, снижение продолжается уже несколько лет. В 2024 году объемы добычи угля составили 438 млн т, а в 2022 году показатель был на 5 млн т больше — 443 млн т. При этом в некоторых дальневосточных регионах, в частности, в Якутии, добыча увеличилась, рассказал замминистра. Экспорт угля сохраняется на уровне 2024 года.

Господин Исламов рассказал, что сейчас отрасль борется с кризисом, оптимизирует расходы, повышает производительность труда и ограничивает выплату дивидендов. Благодаря использованию перечисленных мер поддержки в 2026 году Минэнерго ожидает увеличения роста добычи угля.

Антикризисную программу угольной отрасли весной представил министр энергетики Сергей Цивилев. Она предусматривает финансовую и налоговую поддержку сектора в регионах, улучшение логистики, а также налаживание международного сотрудничества.

Подробнее о состоянии угольной промышленности в России — в материале «Ъ» «Затяжной углепад».