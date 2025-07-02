Минэнерго прогнозирует убыток угольных компаний в 300-350 млрд рублей за год

По итогам 2025 года сальдированный убыток российских компаний угольной отрасли может достичь 300-350 млрд руб., заявили в Минэнерго. Основой негативного тренда ведомство считает ситуацию на внешних рынках, а также курс рубля и процентные ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Замдиректора департамента Минэнерго Дмитрий Лопатин сообщил, что «ситуация ухудшается». Если в 2024 году убыток составлял 112,6 млрд руб., то за первые пять месяцев текущего года «мы уже имеем убыток порядка 112 млрд руб.».

«Одна из самых главных проблем... это ситуация с закредитованностью, - сказал он на заседании совета по вопросам развития Сибири в Совфеде (цитата по «Интерфаксу»). — Кредитов набрано на 1,2 трлн руб. К концу года мы ожидаем... до 1,4 трлн руб.».

Замминистра энергетики Дмитрий Исламов в начале недели сообщил, что из-за кризиса угольной промышленности российские инвестиции в эту отрасль к концу года упадут ниже прошлогодней отметки в 248 млрд руб. За первые пять месяцев 2025 года добыча угля в РФ снизилась на 1 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.