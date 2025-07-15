В Щербиновском районе уничтожили 5 га каннабиса и опийного мака

518 тыс. кустов каннабиса и опийного мака уничтожили в Щербиновском районе Краснодарского края. Площадь плантации составила 5 га, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники полиции совместно с пограничной службой ФСБ и администрацией Щербиновского района обнаружили плантацию дикорастущей конопли и опийного мака в хуторе Молчановка. Мероприятие проводилось в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2025».

С помощью спецтехники уничтожили 18 тыс. кустов опийного мака и 500 тыс. каннабиса.

Алина Зорина