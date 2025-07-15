Сергей Лавров встретился с главой МИД Пакистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с пакистанским коллегой Исхаком Даром. Встреча проходит на полях заседания глав МИДов стран ШОС в китайском Тяньцзине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Мы привержены тому, чтобы поддерживать отношения на высоком уровне»,— такими словами господин Лавров приветствовал главу МИД Пакистана, передает корреспондент «Ъ».

Приветствуя российского коллегу, пакистанский министр подчеркнул, что в Исламабаде ждут в гости Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина.

Господин Лавров прибыл в Китай 13 июля для участия в заседании стран ШОС. В тот же день он встретился с китайским коллегой Ван И. Сегодня министр встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудил визит в Китай президента России Владимира Путина, который запланирован на 31 августа—3 сентября.

Об отношениях стран — в материале «Ъ» «Больше чем союз».

Анастасия Домбицкая