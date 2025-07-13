Лавров прибыл в Китай для участия в заседании ШОС

Министр иностранных дел России прибыл в Пекин. Во время визита в Китай он примет участие в заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) в аэропорту Пекина

Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / AP Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) в аэропорту Пекина

Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / AP

Как уточняла пресс-служба МИД России, заседание назначено на 15 июля. Встреча станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября в китайском «Главы внешнеполитических ведомств обсудят проекты документов и решений, которые планируется представить на рассмотрение лидеров»,— уточнило ведомство.

10 июля Сергей Лавров прибыл в Малайзию для участия в мероприятиях АСЕАН. В Куала-Лумпуре министр встретился в том числе с госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Китая Ван И. 11 июля господин Лавров прилетел в Северную Корею, где провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не было бы встречи, да АСЕАН помогла».