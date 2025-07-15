Градостроительный потенциал Ростовской агломерации достиг 11 млн «квадратов»

К началу июня 2025 года градостроительный потенциал Ростовской агломерации составил 11,2 млн кв.м. В его состав входят Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Новочеркасск, Таганрог и еще четыре муниципальных района (Азовский, Аксайский, Мясниковский и Неклиновский). Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на министерство экономического развития Ростовской области.

Ростовская агломерация — важный мультимодальный транспортный узел. На ее территории находятся три морских порта — в Ростове-на-Дону, Азове и Таганроге, а также международный аэропортовый комплекс «Платов». Кроме того, 50% от экспортируемого российского зерна проходит через порты Ростовской агломерации.

Мария Хоперская