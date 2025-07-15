HH.ru: средние предлагаемые зарплаты на Среднем Урале выросли на 11% за год

В Свердловской области за последний год медианная предлагаемая зарплата увеличилась на 11%, достигнув 70 021 руб., сообщили в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru. При этом в целом по России соискателям предлагается 75 512 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С января по июнь 2025 года предлагаемые зарплаты в регионе выросли на 0,6%, прирост составил 417 руб. Наиболее высокие доходы получает высший и средний менеджмент — медиана зарплатных предложений составила 141 572 руб. Далее следуют специалисты в сферах автомобильного бизнеса (99 935 руб.), сельского хозяйства (91 794 руб.), строительства и недвижимости (90 867 руб.), а также занятые в направлениях «Информационные технологии», «Производство, сервисное обслуживание», «Добыча сырья», «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты».

Наименее конкурентоспособные зарплаты на рынке труда предлагаются в сферах туризма, гостиниц и ресторанов, где медианная зарплата составляет 52 392 руб., а также в розничной торговле, где к оплате предлагается в среднем 50 050 руб.

Ранее в Свердловской области количество вакансий с ежедневной оплатой труда сократилось на 68% по сравнению с данными на 2024 год. Чаще всего ежедневно платить готовы курьерам (45% от всех подобных предложений), водителям (11%), упаковщикам и комплектовщикам (10%), а также кладовщикам (3%), продавцам и разнорабочим (по 2%).

Ирина Пичурина