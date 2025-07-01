HH.ru: число вакансий с ежедневной выплатой на Среднем Урале сократилось на 68%

В Свердловской области количество вакансий с ежедневной оплатой труда сократилось на 68% по сравнению с данными на 2024 год, сообщили в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

С января по июнь 2025 года в регионе было открыто 798 вакансий с таким условием. Чаще всего ежедневно платить готовы курьерам (45% от всех подобных предложений), водителям (11%), упаковщикам и комплектовщикам (10%), а также кладовщикам (3%), продавцам и разнорабочим (по 2%). Реже каждый день платить готовы грузчикам, педагогам, менеджерам по продажам и работе с клиентами, мастерам по ремонту оборудования и техники, мерчандайзерам, официантам, барменам, бариста, поварам, промоутерам и администраторам.

Большинство вакансий с ежедневной оплатой (84%) адресованы соискателям, которым нужна работа с частичной занятостью. При этом в 96% предложений не требуется опыт работы по специальности.

Среди актуальных предложений с наибольшим размером оплаты за месяц и ежедневными выплатами — водитель категории В на склад, зарплата которого может составить от 180 тыс. до 225 тыс. руб., курьер по доставке отправлений из аптек с доходом от 154,5 тыс. руб. до 191,5 тыс. руб. и сантехник с зарплатой от 100 тыс. руб.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что по итогам 2024 года средняя заплата в городе у работников крупных и средних организаций составила 100 тыс. руб., что на четверть больше, чем в 2020 году.

Ирина Пичурина