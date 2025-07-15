В Егорлыкском районе отремонтируют три автодороги в 2025 году

На 2025 год по программе «Развитие транспортной системы» Егорлыкский район получит субсидию в размере 54,1 млн руб. на ремонт 3 автомобильных дорог. Об этом сообщила региональный министр транспорта Алена Беликова в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Проконтролировали ход строительства дорог в ст. Егорлыкской на ул. Первоконной, ул. Красноармейской, ул. Сельской, ул. Н.Галки и пер. 50 лет Победы»,– приводятся в сообщении слова госпожи Беликовой.

По информации министра, ремонт автомобильной дороги по ул. Свердлова начнется с 04.08.2025 и завершится 30.09.2025. В настоящий момент на данном участке ведутся подготовительные работы.

Валентина Любашенко