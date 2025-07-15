«Цифра» все видит

В Ростовской области стартовала уборочная кампания. По оптимистичным прогнозам, ожидаемый объем урожая зерновых в регионе составит 13,7 млн тонн. Это примерно соответствует среднегодовым показателям за последние пять лет. Заморозки и засуха заставили правительство региона внести коррективы в эти планы. Перед аграриями Дона стоит задача — собрать урожай в количестве, позволяющем обеспечивать собственные потребности области и отправлять на экспорт, избежать потерь. Для этого наиболее продвинутые сельхозпроизводители инвестируют в современную технику и передовые технологии, идут по пути цифровизации АПК.



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По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, в эту страду в регионе предстоит убрать культуры с общей площади почти 5 млн га: 3,2 млн га ранних зерновых (из них более 2,7 млн га занимает озимая пшеница), 243,6 тыс. га озимого и ярового ячменя, 212,1 тыс. га — зернобобовых, прочих ранних зерновых — 30,4 тыс. га. Уже за несколько недель до старта жатвы-2025 техническая готовность донских хозяйств составляла 95%.

«Аграрии завершают все ремонтные работы, запчастей достаточно. В жатве будут участвовать 13 тыс. зерноуборочных комбайнов, 28 тыс. тракторов, все необходимые машины и механизмы», — говорила в начале июня первый заместитель главы минсельхозпрода Дона Ольга Горбанева на традиционном предуборочном совещании.

Технологии в помощь

К уборочной агропредприятия Ростовской области приступили в непростых условиях. В мае посевы повредили заморозки и на Дону был введен режим ЧС. По оценкам специалистов, было повреждено около 240 тыс. га, погибли посевы на площади более 100 тыс. га. Затем началась засуха, от которой, по оценкам специалистов, пострадали уже 500 тыс. га в 25 районах региона. По данным метеорологов, особо опасные погодные явления были зафиксированы в 10 районах Ростовской области. Из-за этого ранее озвученный прогноз был скорректирован: специалисты заявили о 20-процентное снижение валового сбора сельхозкультур. Однако и в этом случае сельхозпроизводители обеспечат внутренние потребности региона и экспорт, уверены в областном правительстве. Одна из предпосылок к достижению нормального результата в условиях рискованного земледелия — технологии, которые внедряют агропредприятия (преимущественно, крупные хозяйства и агрохолдинги). Речь не только о приобретении новых комбайнов, тракторов, навесного и прицепного оборудования, но и о роботизации, цифровых инструментах, которыми пользуются аграрии.

Эти решения позволяют избегать потерь на полях во время уборки, а также бороться с такими негативными явлениями, как хищения урожая, несанкционированные сливы топлива, левые рейсы и др. Так, в ОАО «Зазерское» рассказали, что спутниковый мониторинг сельхозтехники позволяет дистанционно контролировать работу тракторов и комбайнов в поле, а с другой — расследовать возможные нештатные ситуации. Например, в хозяйстве сломался новый импортный трактор, который был оборудован спутниковой системой. Данные с устройства показали, что машина двое суток стояла и работала вхолостую. Также представители предприятия отметили, что цифровизация позволяет более качественно выполнять операции, требующие максимальной точности. В частности, система видит каждый сантиметр, на который вносится агрохимия, каждый миллилитр расхода средств защиты растений и др. веществ.

Еще один пример — агрохолдинг «СТЕПЬ», который адаптировал и внедрил на своих предприятиях отечественную систему анализа и хранения данных, разработанную совместно с партнерами. Программа позволяет оптимизировать посевные площади с учетом маржинальности культур и рентабельности их производства. Также программа позволяет спланировать структуру посевных площадей с учетом агрономических правил. Но самое главное, она дает обоснованный прогноз, насколько выгодно сеять ту или иную культуру, и позволяет просчитать экономический эффект от будущих урожаев, как минимум на сезон вперед.

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От позиционирования к умной отрасли

На Дону предприятия АПК являются основным звеном экономики, а цифровизация – драйвер развития этой сферы. Количество решений растет, бизнес старается активнее внедрять цифровые технологии в агропром региона, заметил директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Ростовской области Александр Сидорик. «Проникновение IT-решений в аграрном секторе, на наш взгляд, началось с систем видеонаблюдения, — напомнил эксперт. — Если раньше камеры просто записывали видео, то сегодня устройства стали гораздо сложнее. К примеру, специалисты колхоза Шаумяна в Мясниковском районе, установив на предприятии умные камеры, сразу решали несколько задач: выявление очагов возгорания, незаконных свалок мусора и отслеживание воровства на сельхозугодиях. В последнее три года обозначился интерес еще к одной технологии – система мониторинга транспорта, точное позиционирование (передает GPS координаты сельхозтехники с минимальной погрешностью, сообщает об уровне топлива или информацию о поломках). Сейчас эти решения становятся привычным для отрасли явлением».

По оценкам аналитиков компании, системы точного позиционирование активно покупают агрохолдинги. Доля таких клиентов в портфеле — около 75%. Предприятия малого и среднего бизнеса (бывшие колхозы, фермеры, занимающиеся растениеводством) также проявляют интерес к цифровым продуктам, но доля таких потребителей значительно меньше — не более 25%. Основная причина такой осторожности – ограниченность в финансировании. «Также мы видим спрос на системы точного позиционирования среди компаний, предоставляющих хозяйствам технику и сезонных работников “на аутсорсинг” на время посева или сбора урожая. Как правило, обороты и скорость амортизации у аутсорсинговых компаний гораздо выше, чем у их заказчиков. И для того, чтобы сократить количество поломок, минимизировать кражу топлива, такие компании внедряют цифровые решения», — пояснил Александр Сидорик.

По его словам, сегодня аграрии Дона не только нуждаются в технологиях точного земледелия и позиционирования. Например, им нужны решения для удаленного мониторинга температуры и влажности на объектах, ведения учета потребления воды и электричества, для отслеживания здоровья животных и их производительности. «Не так давно наши коллеги из Поволжья внедрили систему учета производительности и здоровья коров. Система подключается к доильному оборудованию, формирует “паспорт” животного, анализируя его физическое состояние. И на основе данных из паспорта можно принимать решение об изменении рациона, лечении коровы. По подсчетам фермеров, после внедрения системы, на 30% снизилось количество заболевших коров, а, значит, сократились расходы на ветеринарное лечение», — пояснил эксперт.

Учредитель ООО «Ростагросервис» Олег Ной заметил, что цифровым АПК делают не технологии, а люди, которые знают, как правильно эти решения применять. «Мы, как разработчики систем точного земледелия, ездим по хозяйствам и довольно часто сталкиваемся с тем, что многие аграрии, готовые внедрять у себя “умные“ системы, не знают, сколько надо, например, минеральных удобрений наносить на гектар, как именно расходовать средства защиты растений. А ведь такие данные, нормативы надо заносить в специальные приборы, агронавигаторы. И при этом совмещать инновации с лучшими традиционными технологиями. Знания и опты важны. Иначе, без них, все эти современные инструменты просто останутся дорогими “игрушками” — не будут работать», — резюмировал эксперт.