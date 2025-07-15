В Екатеринбурге простятся с лидером группы «Сечень» Ильей Махотиным

В возрасте 47 лет в Екатеринбурге умер поэт, актер, основатель и лидер фолк-рок группы «Сечень» Илья Махотин, сказано в сообщении в паблике группы во «ВКонтакте».

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Фото: Паблик группы «Сечень» во «ВКонтакте» Илья Махотин

Фото: Паблик группы «Сечень» во «ВКонтакте»

Прощание с музыкантом состоится 18 июля: в 11:00 будет отпевание в Церкви Вознесения Господня, похороны начнутся в 12:30. Его похоронят на Северном кладбище рядом с отцом — художником свердловского андеграунда Виктором Махотиным.

Илья Махотин в 2000 году основал группу «Сечень», которая успела записать четыре альбома — сами музыканты называли свой стиль «СкомоРок». В молодости он также работал кузнецом и снялся в документальном фильме Евгения Григорьева «Кузнецы своего счастья» о жильцах разрушающегося дома на окраине города, который вышел в 2003 году.

Ранее на Урале простились с первым детским анестезиологом Свердловской области Евгением Девайкиным. Он также был кандидатом медицинских наук и доцентом, внес значительный вклад в развитие детской анестезиологии и реаниматологии.

Ирина Пичурина