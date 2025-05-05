В Свердловской области умер первый детский анестезиолог региона Евгений Девайкин

Умер первый детский анестезиолог Свердловской области Евгений Девайкин, сообщили в региональном минздраве. Он также был кандидатом медицинских наук и доцентом, внес значительный вклад в развитие детской анестезиологии и реаниматологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Девайкин

Фото: Минздрав Свердловской области Евгений Девайкин

Фото: Минздрав Свердловской области

«В моей памяти Евгений Васильевич останется навсегда — надежный, спокойный, интеллигентный, суперпрофессионал. Всегда был рядом, когда надо было срочно проконсультировать тяжелого ребенка. Он стоял у истоков формирования системы оказания реанимационной помощи новорожденным в нашей области, и сегодняшние успехи отрасли и низкий показатель неонатальной смертности — во многом его заслуга. Мы скорбим вместе с медицинским сообществом»,— сказала заместитель губернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова

Евгений Девайкин родился в 1941 году и начал свою карьеру после окончания Свердловского государственного медицинского института в 1971 году. Он работал в клинике детской хирургии ГКБ СМП и Областной детской клинической больнице. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сократительная функция миокарда при комбинированной анестезии у детей», а в 1990 году стал доцентом кафедры. Его научное наследие включает около 100 работ, монографию, два практических руководства и шесть рационализаторских предложений. Как педагогу, ему удалось воспитать несколько поколений врачей-анестезиологов.

Напомним, в конце марта в Екатеринбурге простились с заслуженным работником физической культуры и почетным спортивным судьей России Владимиром Саповым.

Ирина Пичурина