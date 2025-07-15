Донская компания получила право на разработку песчаного карьера

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области признало несостоявшимся аукцион на право пользования участком «Красноярское 2 месторождение» с целью разведки и добычи песка. Информация об этом опубликована на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно размещенной информации, решение принято в связи с тем, что на участие в аукционе была подана всего одна заявка – от ООО «Стандарт» (Ростовская область). Эта компания получит право пользования участком недр сроком на 12 лет. Стартовый платеж за право пользования участком был установлен в размере 4,7 млн руб., шаг аукциона – 469,1 тыс. руб. Ресурсный потенциал участка по категории С1 – 1,5 млн куб. м.

ООО «Стандарт» зарегистрировано в г. Шахты Ростовской области в июле 2003 года, осуществляет оптовую торговлю твердым топливом. По данным ЕГРЮЛ, компания также занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что что в апреле 2025 года Ростовская область не смогла реализовать участок «Западный 1 Верхоломовского месторождения песка».

Валентина Любашенко