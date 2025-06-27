Сергей Первушин стал главным тренером «Черноморца»

Экс-тренер «Кубани» возглавил новороссийский клуб и подписал контракт по схеме «1+1», сообщили в пресс-службе «Черноморца».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Прошлый сезон Сергей Первушин провел в качестве помощника главного тренера Дмитрия Пятибратова в «Чайке» и «Факеле», после чего вернулся в «Чайку» в качестве главного тренера. Контракт с клубом из Песчанокопского истек 5 июня, по итогу сезона клуб занял 13-ю строчку в таблице ФНЛ.

До этого менеджер также возглавлял футбольные клубы «Кубань» и «Тамбов».

«Сейчас «Черноморец» в процессе перезагрузки, мы создаем, по сути, новую команду. Сергею Александровичу предстоит в сжатые сроки подготовить ее к старту чемпионата, объединить футболистов, чтобы на поле они стали тем «Черноморцем», который любят болельщики – бескомпромиссным, ярким, со своим игровым почерком»,— подчеркнул гендиректор клуба Максим Пономарев.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Олег Василенко и руководство «Черноморца» договорились о прекращении сотрудничества, менеджер покинул клуб вместе с тренерским штабом.