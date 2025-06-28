Полиция Сочи проводит проверку по факту драки из-за музыки
Инцидент произошел две недели назад. В отдел полиции Адлерского района 12 июня поступило сообщение о драке на улице Вегетарианской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Между местными жителями случился конфликт из-за того, что двое мужчин громко слушали музыку, и им было сделано замечание. Перепалка переросла в драку, к которой подключились знакомые участников инцидента, говорится в сообщении.
По факту драки полиция проводит проверку. Проводятся судебно-медицинские экспертизы, по итогам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.