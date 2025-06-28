Полиция Сочи проводит проверку по факту драки из-за музыки

Инцидент произошел две недели назад. В отдел полиции Адлерского района 12 июня поступило сообщение о драке на улице Вегетарианской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Между местными жителями случился конфликт из-за того, что двое мужчин громко слушали музыку, и им было сделано замечание. Перепалка переросла в драку, к которой подключились знакомые участников инцидента, говорится в сообщении.

По факту драки полиция проводит проверку. Проводятся судебно-медицинские экспертизы, по итогам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Андрей Николаев