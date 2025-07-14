В горах Сочи за выходные спасли пятерых туристов

За выходные в горах Сочи сотрудники МЧС России провели две спасательные операции. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В субботу днем помощь понадобилась 38-летнему жителю Краснодарского края, который получил травму голеностопного сустава при подъеме на Бзерпинский карниз. Пострадавший находился на высоте 2,1 тыс. м над уровнем моря.

Спасатели ЮРПСО совместно с сотрудниками ЮККСЦ МЧС России добрались на машине высокой проходимости до приюта Пихтовый на высоте более 1,6 тыс. м, а затем вышли по тропе к травмированному туристу. Мужчине оказали первую помощь, зафиксировав поврежденный сустав, после чего на носилках эвакуировали к внедорожнику МЧС и доставили в больницу.

В воскресенье вечером дежурная смена Хостинского подразделения выезжала в район Агурского ущелья. Через службу 112 четверо туристов сообщили, что заблудились в районе Орлиных скал. В темноте они не могли сориентироваться и найти тропу. Спасатели обнаружили потерявшихся, вывели их к началу маршрута и довезли до личного автомобиля. Все четверо временно проживают в Сириусе.

«Ъ-Сочи» писал, что спасатели эвакуировали 54-летнюю жительницу Ростова-на-Дону из Свирского ущелья в Сочи после того, как она травмировала ногу, поскользнувшись на скользкой тропе. Пострадавшую доставили на носилках на расстояние около 5 км и передали медицинским работникам.

Мария Удовик