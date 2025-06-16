Травмированную туристку из Ростова эвакуировали из Свирского ущелья в Сочи

Спасатели эвакуировали из Свирского ущелья в Сочи 54-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая травмировала ногу при падении на скользкой тропе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ростовской области Фото: МЧС Ростовской области

Инцидент произошел на выходных во время прогулки по ущелью. Пострадавшая поскользнулась на влажной дорожке и упала. Из-за сильных болевых ощущений пострадавшая не смогла продолжить движение самостоятельно.

Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и службы Кубань-СПАС доставили туристку на носилках по тропе ущелья на расстояние около 5 км. После эвакуации жительницу Ростова передали медицинским работникам.

Мария Удовик