Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Травмированную туристку из Ростова эвакуировали из Свирского ущелья в Сочи

Спасатели эвакуировали из Свирского ущелья в Сочи 54-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая травмировала ногу при падении на скользкой тропе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области в своем Telegram-канале.

Фото: МЧС Ростовской области

Фото: МЧС Ростовской области

Инцидент произошел на выходных во время прогулки по ущелью. Пострадавшая поскользнулась на влажной дорожке и упала. Из-за сильных болевых ощущений пострадавшая не смогла продолжить движение самостоятельно.

Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и службы Кубань-СПАС доставили туристку на носилках по тропе ущелья на расстояние около 5 км. После эвакуации жительницу Ростова передали медицинским работникам.

Мария Удовик

Новости компаний Все