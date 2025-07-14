Суд на Урале приговорил подростка к 9,5 годам колонии за двойное убийство

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 9 годам и 6 месяцам воспитательной колонии 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей подруги и ее матери. Как сообщил в прокуратуре Свердловской области, его 20-летнему сообщнику назначено 3 года и 6 месяцев условного заключения с испытательным сроком 2 года за кражу денег с банковской карты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ

Резонансное убийство 14-летннй школьницы и ее 62-летней матери в одной из квартир дома на Билимбаевской улице произошло в ночь на 14 ноября 2023 года. По версии следствия, несовершеннолетний обвиняемый на фоне ревности зарезал свою подругу. «Молодой человек хозяйственным ножом нанес несовершеннолетней девушке 9 ударов в область жизненно важных органов — шеи и грудной клетки. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Затем он дождался ее мать с работы и нанес ей около 15 ножевых ранений, опасаясь, что она сообщит об убийстве дочери в полицию. После этого убийца ударил ножом собаку породы шпиц и скрылся с места происшествия, прихватив с собой мобильные телефоны убитых и банковскую карту матери своей подруги, откуда он снял 40 тыс. руб. вместе со своим сообщником.

«При его личном досмотре были изъяты ключи от квартиры дома по улице Билимбаевской, где впоследствии действительно обнаружены тела двух убитых человек. Последующее выяснение всех деталей произошедшего осуществлялось сотрудниками уголовного розыска, которые наработанные материалы в отношении обоих фигурантов передали нашим коллегам из регионального СКР», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд признал 17-летнего подростка виновным по пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление), по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) и по чч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба, а также с банковского счета). Его подельника — по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с банковского счета).

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», свою вину убийца признал. Он жил не с родителями, а со своим 27-летним старшим братом. По словам его одноклассников, он часто пропускал уроки в школе. При этом он оставался ночевать у убитой восьмиклассницы, хотя ее мать была против, но выгнать его не могла. По некоторым данным, мотивом для преступления стала ревность к старшему брату.

Мария Шараева