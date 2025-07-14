В Ярославле за привлечение контрактников будут платить 250 тысяч рублей

В Ярославле намерены ввести новую категорию лиц, которая имеет право на единовременную выплату в размере 250 тыс. руб. Соответствующий проект решения внесен в муниципалитет и будет рассмотрен 16 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль

В качестве новой категории предлагается включить граждан, «оказавших в период с 1 июля по 30 сентября 2025 года содействие в привлечении лиц к заключению контрактов о прохождении военной службы в ВС РФ по результатам информационно-агитационной работы, проведенной мэрией Ярославля».

Исполнение данного решения потребует выделения дополнительных средств из городского бюджета в размере 37,5 млн руб.

Алла Чижова