Более 144 тыс. жителей ЛНР остались без электроэнергии из-за непогоды

В ЛНР обесточено более 144 тыс. абонентов из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Восстановительные работы будут продолжаться до полной подачи электроэнергии. В них участвуют 108 бригад: 384 специалиста и 119 единиц техники. Наиболее сложная ситуация из-за непогоды — в Антрацитовском, Краснолучском, Лутугинском, Первомайском, Перевальском, Стахановском, Лисичанском, Старобельском, Рубежанском и Северодонецком районах.

До 18:00 мск 14 июля в ЛНР объявлен желтый уровень погодной опасности. В регионе ожидается гроза и усиление ветра до 15-17 м/с.

За последние дни подача электроэнергии из-за непогоды прерывалась в том числе в Новгородской, Курской и Запорожской областях.