Жители Льгова в Курской области остались без света из-за урагана

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из-за урагана без света остались 2,1 тыс. частных и 26 многоквартирных домов Льгова.

«В 20 домах повреждены крыши, также пострадали два производственных здания и два автомобиля, упало 12 деревьев»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале. Он уточнил, что обесточены в том числе два водозабора.

Как добавил врио губернатора, на номер 112 поступило более 300 обращений о последствиях непогоды. Управление МЧС по Курской области ранее предупреждало, что скорость ветра в регионе может достигать 20 м/с.