В Новгородской области 477 населенных пунктов остались без света из-за шторма

Новгородская область пострадала от града, ливней и шквалистого ветра. 477 населенных пунктов, в которых живет более 22 тыс. человек, остаются без электроснабжения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.

В компании «Россети Северо-Запад» рассказали, что ликвидацией последствий шторма — второго за последние три дня — занимаются 32 бригады энергетиков. Они будут работать круглосуточно до восстановления энергоснабжения, заявили там. «Бригады работают в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по болотам, через завалы деревьев»,— написала пресс-служба компании.

Новгородская область не единственный регион, пострадавший от непогоды. Линии электропередачи приходится восстанавливать также в Псковской области. В «Россетях» напоминают, что по правилам безопасности запрещено приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на восемь метров, или самостоятельно пытаться восстановить электроснабжение.