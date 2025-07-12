Запорожская область частично осталась без света и воды из-за жары

Из-за жары в Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. Подача электричества и воды приостановлена в Мелитополе, Бердянске и нескольких муниципальных округах. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЗАЭС Фото: Пресс-служба ЗАЭС

Без света и воды также остались жители Васильевского, Токмакского и Куйбышевского муниципальных округов. В Каменско-Днепровского остановлена только подача электричества.

Бригады энергетиков работают в усиленном режиме. Специалисты проводят работы по переводу нагрузок для сохранения стабильного функционирования сети. Из-за перепадов напряжения может произойти полное повреждение оборудования на объектах водоснабжения, пояснил господин Балицкий.

Из данных на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос» следует, что температура воздуха в Мелитополе достигала сегодня +35°C.