Геленджик вошел в десятку популярных направлений в России для отдыха с питомцами

Геленджик вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха с домашними животными в июле 2025 года. Средняя стоимость проживания в городе-курорте с питомцем составляет 6,4 тыс. руб. за шестидневный отдых. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирований Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным сервиса, все больше россиян предпочитают путешествовать со своими питомцами, а в ответ на растущий спрос владельцы жилья все чаще предлагают специальные условия для размещения с животными, обычно включающие дополнительную плату или увеличенный залог.

В перечень наиболее востребованных направлений также вошли Сочи (5,4 тыс. руб. за семь ночей), Санкт-Петербург (6,5 тыс. руб. за четыре ночи), Ялта (6 тыс. руб. за шесть ночей), Феодосия (4,4 тыс. руб. за семь ночей), Ейск (4,5 тыс. руб. за восемь ночей), Алушта (5,4 тыс. руб. за семь ночей), Судак (4,3 тыс. руб. за шесть ночей) и Евпатория (4,2 тыс. руб. за семь ночей).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что спрос на авиабилеты в Геленджик за первые дни после анонса скорого запуска аэропорта увеличился в 40 раз, а количество запросов на отдых в этом курортном городе — вдвое.

18 июля «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик (пока только дневные). Далее полеты запланированы на 20 и 23 июля, а с 25 июля станут ежедневными. С 6 августа добавится второй рейс, который до середины сентября будет выполняться каждый день. Время в пути — около 4 часов.