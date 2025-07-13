Канцлер ФРГ Мерц призвал разрешить торговый спор ЕС и США до 1 августа

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал использовать оставшееся до 1 августа время, чтобы урегулировать торговый спор ЕС и США. По его оценкам, новые 30-процентные американские пошлины на товары из Евросоюза сильно ударят по экономике Германии.

Фридрих Мерц заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить введения пошлин. «Если это произойдет, то нам придется перенести значительную часть усилий в области экономической политики на второй план, потому что это затмит все остальное и нанесет сильный удар по экспортному сектору ФРГ»,— сказал канцлер ФРГ в интервью ARD. Он также вступил за введение ответных мер, но не раньше 1 августа.

Господин Мерц добавил, что в последние дни обсуждал вопрос пошлин с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также канцлер Германии провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп вчера объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза с 1 августа. Новые пошлины будут действовать независимо от ранее введенных секторальных тарифов. После этого председатель Еврокомиссии заявила о готовности ввести ответные меры против США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пошлины подаются к столу переговоров».