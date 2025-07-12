ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров

Евросоюз готов ввести ответные меры против Соединенных Штатов, если переговоры по торговым пошлинам не приведут к соглашению. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после решения президента США Дональда Трампа ввести с 1 августа 30-процентную пошлину на импорт европейских товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Урсула фон дер Ляйен

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что введение таких высоких тарифов подорвет важнейшие трансатлантические цепочки поставок, нанесет ущерб бизнесу и потребителям по обе стороны Атлантики, передает «РИА Новости». Глава Еврокомиссии отметила, что Евросоюз продолжит до 1 августа активно вести переговоры с США, стремясь сохранить стабильные и конструктивные торговые отношения.

В то же время фон дер Ляйен заявила о готовности принять все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая соразмерные контрмеры, если торговая сделка не будет достигнута. Она отметила, что ЕС планирует расширять сотрудничество с другими странами, укрепляя глобальные партнерства, основанные на принципах международной торговли и правилах.