Пять человек пострадали при детонации дрона в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области сдетонировал FPV-дрон. Пострадали пять человек. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что ему доложили о произошедшем во время разговора с прихожанами шебекинского храма. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Четверо бойцов самообороны — баротравмы.

Они самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, где им оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации отказались. При ударе дрона также поврежден автомобиль.

Ранее сегодня Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и шести раненых при атаках ВСУ в Белгородской области. За сутки регион подвергся ударам 139 беспилотников, из которых 92 сбиты силами ПВО.