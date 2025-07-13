Один человек погиб при атаках ВСУ по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки регион подвергся атакам 139 беспилотников, из которых 92 сбиты силами ПВО. Кроме того, приграничные районы подверглись обстрелам. Погиб один мирный житель, еще шесть человек ранены.

Как уточнил Вячеслав Гладков в Telegram-канале, в Шебекино мирный житель погиб в результате прилета снаряда в частный дом. Значительные разрушения получил один дом, повреждены еще шесть домов, а также пять автомобилей и здание производственного предприятия.

В Белгороде при ударе БПЛА ранены три человека. В городе также повреждены три социальных объекта, частный дом, 23 квартиры в пяти многоквартирных домах и пять автомобилей. Ранения также получили жители села Беленькое и Мелихово.