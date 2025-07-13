Пыльные бури могут накрыть Ростовскую область на предстоящей неделе
Климатолог Александр Иошпа в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» спрогнозировал пыльные бури на предстоящей неделе в Ростовской области. Ученый отметил, что риск подобных явлений в регионе обусловлен преобладанием восточного ветра, который несёт пыль с востока Ростовской области и Калмыкии.
Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ
На образование пыльных бурь, по мнению ученого, влияет и высокая температура воздуха, иссушающая почву. Образовавшуюся пыль с поверхности может поднять даже ветер скоростью в 5-8 метров в секунду.
Вероятность пыльных бурь снизится только к 17-18 июля, когда в Ростовской области восточный ветер сменится на западный и пройдут дожди.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России РоманВильфанд предупреждал о «волне тепла», опасной для здоровья людей. Она продержится в регионе как минимум до середины предстоящей недели.