Пыльные бури могут накрыть Ростовскую область на предстоящей неделе

Климатолог Александр Иошпа в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» спрогнозировал пыльные бури на предстоящей неделе в Ростовской области. Ученый отметил, что риск подобных явлений в регионе обусловлен преобладанием восточного ветра, который несёт пыль с востока Ростовской области и Калмыкии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

На образование пыльных бурь, по мнению ученого, влияет и высокая температура воздуха, иссушающая почву. Образовавшуюся пыль с поверхности может поднять даже ветер скоростью в 5-8 метров в секунду.

Вероятность пыльных бурь снизится только к 17-18 июля, когда в Ростовской области восточный ветер сменится на западный и пройдут дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России РоманВильфанд предупреждал о «волне тепла», опасной для здоровья людей. Она продержится в регионе как минимум до середины предстоящей недели.

Наталья Белоштейн