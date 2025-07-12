На Дону потушили природный пожар на площади 700 квадратных метров

Сотрудники МЧС России ликвидировали крупный природный пожар в Цимлянском районе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ведомства по Ростовской области.

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По данным спасателей, чрезвычайное происшествие случилось в пяти километрах восточнее хутора Паршиков – загорелся сухостой. Возгорание на площади 700 кв. м ликвидировали 14 человек, прибывшие на пяти спецмашинах. Пожарные не допустили распространения пламени на поля с пшеницей и фермерское хозяйство.

«В донском регионе действует особый противопожарный режим, наивысший класс пожарной опасности (5 класс) установился на территории 10 районов, на остальной территории – высокая пожароопасность (4 класс). Согласно статистике, большая часть природных пожаров возникает по вине человека», – отметили в пресс-службе.

Здесь напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафов: для граждан сумма наказания –10-20 тыс. руб., для должностных лиц – 30-60 тыс. руб., для юридических – 400-800 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что сухая трава на площади 500 кв. м загорелась рядом с железной дорогой в Батайске.

Владимир Андреев