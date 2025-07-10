Сухая трава на 500 кв. м загорелась рядом с железной дорогой в Батайске

В Батайске произошло возгорание сухой травы в районе улицы Цимлянской, 81, вблизи железнодорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Площадь пожара составляет около 500 кв. м., огонь удалось локализовать. Общая группировка пожарных составляет 11 человек и четыре единицы техники. Уточняется, что огонь принесло ветром из Азовского района. Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о загорании сухой растительности в Каменском районе и в столице региона.

Константин Соловьев