В Ростовской области 12 июля ожидается жара до + 42°С

12 июля в Ростовской области во второй половине дня ожидается жаркая погода: столбики термометров поднимутся до +42°С. Это следует из сообщения пресс-службы регионального ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным ведомства, сегодня в большинстве районов Дона будет небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью была +20…+25°С, по северу до 14°С. Средняя дневная температура будет в пределах +34…+39°С. Ветер юго-восточный и восточный, его скорость составит 7-12 м/с.

«Местами в юго-восточных районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В большинстве районов высокая пожароопасность (4 класс)», – предупредили представители МЧС.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, донской регион накрыла опасная для здоровья людей «волна тепла».

Ефим Мартов