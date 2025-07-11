В УК России хотят выделить ряд преступлений по незаконной добыче золота

Минфин России сообщил о новом правительственном законопроекте, который выделает ряд преступлений в УК России, связанных с добычей и переработкой золота. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Инициатива направлена на «повышение эффективности государственного контроля в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней», говорится на сайте Минфина. Уголовную ответственность могут ввести за «наиболее рисковые виды преступлений», и наказание будет носить, в первую очередь, экономический характер.

В марте Минфин России предложил запретить добычу золота под видом геолого-разведочных работ, поскольку нередко этой практикой злоупотребляют для получения сверхприбыли. Мера призвана не допустить на рынок драгметаллов нелегальное золото.

О российском рынке золота — в материале «Ъ» «У золота дела идут блестяще».