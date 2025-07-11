Ответственного за сбитый Ил-76 с пленными бойцами ВСУ заочно арестовали

Как выяснил «Ъ», в Хамовническом районном суде Москвы 10 июля заочно арестовали командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана. Недавно СКР выяснил, что он отдал приказ о пуске ракеты по российскому самолету Ил-76М, на котором везли 65 украинских военнопленных. В России комбриг уже заочно получил пожизненное и находится в розыске.

Информация появилась в картотеке суда. Фигуранта обвиняют в совершении теракта, повлекшего смерть человека. По инкриминируемой статье (п. «б», ч. 3 ст. 205 УК) полковнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Самолет Ил-76М с пленными бойцами ВСУ сбили в январе 2024 года. Всего погибли 74 человека, включая членов экипажа. СКР утверждает, что самолет сбили ракетой американского комплекса ПВО Patriot, которое стоит на вооружении бригады Дзямана. По данным Минобороны, зенитчики выпустили две ракеты из ЗРК, находившегося в районе села Липцы Харьковской области.

Кроме того, полковник признан ответственным за уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У в небе над Краснодарским краем в феврале того же года. По версии следствия, полковник знал, что воздушное судно не носит вооружения и не предназначено для боевых действий, а маршрут проходит над Россией. В результате теракта самолет был уничтожен, погибли десять членов экипажа. По этому делу в феврале 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону уже приговорил полковника к пожизненному заключению.

О расследовании крушения Ил-76 — в материале «Ъ» «В теракте обвинили Patriot».

Никита Черненко