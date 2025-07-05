СКР: сбить Ил-76 с пленными приказал командир бригады ВСУ Дзяман

Сбить российский Ил-76М с 65 украинскими военнопленными приказал командир 138-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Дзяман. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). Доклад о расследовании глава ведомства Александр Бастрыкин заслушал во время совещания в Донецке.

По версии СКР, самолет был сбит ракетой американского комплекса ПВО Patriot. Такое вооружение, заявили в следствии, состоит на вооружении 138-й бригады. В России комбриг Дзяман обвинен по статье о теракте и объявлен в международный розыск.

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России был сбит 24 января 2024 года. Украинских пленных должны были обменять на россиян. Всего погибли 74 человека. Как утверждает Минобороны, по борту выпустили две ракеты из ЗРК, располагавшегося в районе села Липцы Харьковской области.

В феврале суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана к пожизненному сроку. По версии следствия, в феврале 2024 года он приказал сбить над Кубанью самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

О расследовании крушения — в материале «Ъ» «В теракте обвинили Patriot».