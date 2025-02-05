Суд заочно приговорил к пожизненному сроку полковника ВСУ за самолет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Дзяман

Фото: Следственный комитет России, СКР Николай Дзяман

Фото: Следственный комитет России, СКР

Дело Николая Дзямана слушалось в закрытом режиме. Он признан виновным в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По версии следствия, Николай Дзяман 23 февраля 2024 года приказал уничтожить самолет воздушно-космических сил России, который патрулировал воздушное пространство РФ, не имел вооружения и не был предназначен для непосредственного ведения боевых действий. В результате атаки погибли десять членов экипажа самолета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Радар налетел на теракт».

Мария Иванова, Ростов-на-Дону