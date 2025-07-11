Защитник Алан Хабалов покинул «Черноморец»

ФК «Черноморец» и защитник Алан Хабалов договорились о расторжении контракта игрока. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Защитник провел за новороссийский клуб 12 матчей и отметился одним забитым голом.

В пресс-службе клуба также сообщили о новом подписании – из махачкалинского «Динамо» на правах аренды пришел полузащитник Антон Крачковский.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что экс-тренер «Кубани» Сергей Первушин возглавил новороссийский клуб и подписал контракт по схеме «1+1».

Прошлый сезон менеджер провел в качестве помощника главного тренера Дмитрия Пятибратова в «Чайке» и «Факеле», после чего вернулся в «Чайку» в качестве главного тренера. Контракт с клубом из Песчанокопского истек 5 июня, по итогу сезона клуб занял 13-ю строчку в таблице ФНЛ.