В Горячем Ключе введут график подачи воды

Администрация Горячего Ключа с 11 июля вводит временный график подачи воды в горной части города из-за критически низкого уровня на водозаборе. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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Причиной ограничений стала авария на магистральном водоводе, которая привела к длительной остановке Центрального водозабора. При наполнении опустевшей системы уровень воды достиг критических отметок и снизилось давление.

11 июля до 19:00 и 12 июля с 9:00 до 19:00 будет ограничено водоснабжение в районах Кунпановой Поляны, Первомайского Бака и Очаковской линии. Это верхняя часть города условно до улицы Черноморской. В районы Чепурковой и Курортной горы вода будет поступать с 01:00 до 09:00.

Такие меры необходимы для накопления запасов воды на городском водозаборе. Сейчас уровень вдвое ниже нормативного порога.

На период действия графика муниципальная администрация организовала стационарные пункты выдачи воды по адресам: Чехова — Ключевая, Березовая — Нагорная, Зои Космодемьянской — Нагорная.

Заявки принимают в ЕДДС по телефону +7(861)593-60-08. Маломобильным гражданам помогают волонтеры.

Алина Зорина