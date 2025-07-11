В Феодосии тушат возгорание сухой растительности
Пожарные локализовали возгорание сухой растительности на площади 500 кв. м в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Республике Крым
Помимо сухой растительности, огонь охватил четыре заброшенные хозяйственные постройки и одноэтажный нежилой дом. Ситуацию осложняет жаркая погода и высокая горючая загрузка. Пожарные не допустили распространения огня на жилые дома.
Сейчас возгорание локализовано. Всего на месте работают 56 пожарных и 17 единиц техники.