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В Феодосии тушат возгорание сухой растительности

Пожарные локализовали возгорание сухой растительности на площади 500 кв. м в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Республике Крым

Помимо сухой растительности, огонь охватил четыре заброшенные хозяйственные постройки и одноэтажный нежилой дом. Ситуацию осложняет жаркая погода и высокая горючая загрузка. Пожарные не допустили распространения огня на жилые дома.

Сейчас возгорание локализовано. Всего на месте работают 56 пожарных и 17 единиц техники.

Алина Зорина

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